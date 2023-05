Europei Under 17 da sogno per Yamal: 4 goal e 2 assist nonostante l'eliminazione della Spagna

Il talento del Barcellona incanta in una competizione disputata sotto età: Spagna k.o. in semifinale, ma la sua stella continua a brillare.

Avevamo fatto la sua 'conoscenza' lo scorso 29 aprile, giorno storico che lo ha reso il debuttante più giovane di sempre nella storia del Barcellona: da quel momento è passato un mese, ma le ottime sensazioni sul prosieguo della carriera di Lamine Yamal continuano a rincorrersi senza sosta.

La stellina blaugrana è reduce dagli Europei Under 17 disputati in Ungheria con la Spagna da sotto età, dato che compirà 16 anni soltanto il prossimo 13 luglio: nonostante questo 'dettaglio', Yamal ha dimostrato di che pasta è fatto affidandosi ad una classe cristallina che, a meno di intoppi, lo porterà lontano.

Il suo score personale è semplicemente eccezionale: 4 i goal realizzati, unitamente a 2 assist che però non sono bastati per evitare l'eliminazione delle 'Furie Rosse', sconfitte in semifinale dalla Francia che affronterà la Germania nell'ultimo atto del 2 giugno.

E' stata proprio una prodezza di Yamal a sbloccare il risultato contro i transalpini, poi capaci di rimontare con un tris di reti nel quarto d'ora conclusivo: un 'arcobaleno' da fuori area che ha strappato gli applausi del pubblico presente sugli spalti.

Yamal è attualmente il capocannoniere del torneo in coabitazione col connazionale Guiu e i tedeschi Brunner e Ramsak, i quali potrebbero mettere la freccia con ancora una partita a disposizione.