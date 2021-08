Dagli Europei al trasferimento in Liga: Delaney vicino al Siviglia

Il centrocampista del Borussia Dortmund è molto vicino al trasferimento in Spagna, alla corte di Julen Lopetegui.

L'estate passa in fretta, ma nessuno ha scordato il cammino della Danimarca agli scorsi Europei: dall'esordio drammatico alla semifinale contro l'Inghilterra, conclusa tra mille polemiche. Gli uomini Kasper Hjulmand hanno sfiorato l'impresa, ma rimarranno comunque nella storia.

Tra questi anche Thomas Delaney, autore di diverse ottime prestazioni e di una rete, pesantissima, ai Quarti di finale contro la Repubblica Ceca: il centrocampista danese è pronto a una nuova avventura.

Stanco a quanto riporta AS, il classe '91 del Borussia Dortmund sarebbe molto vicino al Siviglia, che all'esordio in Liga contro il Rayo Vallecano ha vinto 3-0, dopo aver costruito un'ottima squadra in termini di organico, e non solo.

Julen Lopetegui ha richiesto alla società un altro centrocampista e Delaney corrisponde all'identikit tracciato per completare il reparto: il giocatore lascerà la Germania dopo esservi arrivato nel gennaio del 2017, quando ha lasciato il Copenhagen per trasferirsi al Werder Brema.

Con il Dortmund, poi, 88 presenze e 4 goal: in settimana è previsto il suo arrivo in Spagna per chiudere l'accordo e vestire una nuova casacca, in un nuovo campionato.