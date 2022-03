Euro 2032: ufficiali le candidature di Italia e Russia per ospitare la manifestazione

Euro 2020 non è finito da nemmeno un anno, ma il calcio europeo inizia a preparare quelle che saranno le candidature per ospitare il più importante torneo per nazionali del Vecchio Continente.

Nella giornata odierna sono state rese ufficiali le candidature di Regno Unito in tandem con l'Irlanda, della Turchia e della Russia. Le tre proposte sono valide per Euro 2028.

C'è anche l'Italia, che guarda ancora più avanti, e si propone come nazione ospitante per l'edizione che si terrà nel 2032. Oltre al nostro Paese, per la kermesse che si disputerà tra ben 10 anni, sono in lizza in maniera ufficiale anche Turchia e la stessa Russia.

La decisione sulle assegnazioni verrà presa nel settembre del 2023. La prossima edizione degli Europei, in programma nel 2024, si terrà invece in Germania.

L'ultima volta che un'edizione degli Europei si è giocata in Italia risale al 1980, quando fu proprio la nazionale tedesca a imporsi in finale contro il Belgio.