Euro 2032: l'Italia conferma la propria candidatura all'UEFA

L'UEFA ha confermato di aver ricevuto la candidatura dell'Italia per gli Europei del 2032: testa a testa con la Turchia, decisione in autunno.

Europei del 2032 in Italia o in Turchia. Lo fa sapere l'UEFA, ufficializzando la doppia candidatura per ospitare l'edizione del torneo in programma tra 10 anni.

La nostra federcalcio ha confermato al massimo organismo calcistico continentale di voler organizzare la manifestazione, ma dovrà vedersela con la concorrenza dei turchi: come rende noto l'UEFA nel proprio comunicato, la decisione definitiva verrà presa nell'autunno del 2023.

Se per Euro 2032 il testa a testa sarà tra Italia e Turchia, la nostra rivale per l'assegnazione dell'edizione citata ha deciso di fare 'all in' e candidarsi anche per ospitare i campionati Europei del 2028.

In questo caso, i turchi dovranno sperare di spuntarla nei confronti di Regno Unito (ossia Inghilterra, Scozia e Galles) ed Irlanda (Irlanda del Nord e Repubbica d'Irlanda), che hanno inviato richiesta congiunta all'UEFA. Il termine ultimo per presentare candidature, scadeva oggi a mezzogiorno.

Adesso, alle pretendenti il compito di redarre ed inviare ai piani alti del calcio continentale il dossier conclusivo entro il 12 aprile 2023, con ufficialità delle assegnazioni come detto prevista in autunno.

La prossima edizione degli Europei, è bene ricordarlo, si svolgerà in Germania nel 2024.