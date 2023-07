Euro 2024 su Sky, è ufficiale: tutte le partite in diretta e 20 in esclusiva

Sky trasmetterà in diretta tutte le 51 partite (di cui 20 in esclusiva) di Euro 2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

Sky trasmetterà in diretta tutte le 51 partite di Euro 2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. E' ufficiale.

Dei 51 match in programma, 20 saranno trasmessi da Sky in esclusiva. Le gare della massima rassegna continentale per Nazionali sarà ovviamente visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

Dopo l'edizione itinerante di Euro 2020, gli Europei tornano ad essere organizzati da un unico Paese ospitante che, appunto, sarà la Germania.

Ai nastri di partenza ci saranno 24 Nazionali suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Per quanto riguarda il format, le prime due classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale insieme alle migliori terze.