Euro 2020, girone B quasi completo prima del sorteggio: Russia, Danimarca e Belgio

Sabato 30 novembre si svolgerà il sorteggio per Euro 2020, ma nove squadre conoscono già il proprio girone. Gruppo B caso particolare.

Non sarà un sorteggio completo al 100%, visto che all'appello mancano ancora quattro squadre. Le squadre impegnate nei diversi playoff, però, sapranno già quali squadre dovrannoa affrontare in caso di qualificazione all'Europeo. In programma sabato, questa volta è veramente particolare.

In virtù del suo carattere realmente europeo, visto che le gare del torneo si svolgeranno in diverse nazioni del Vecchio Continente, le squadre qualificate che contano su uno stadio della propria nazione ospitante, sono già state inserite in gruppi specifici, i quali contengono proprio quell'impianto.

, e e compagnia, dovranno dunque attendere solamente le proprie avversarie al sorteggio per cominciare a studiare i filmati e le tattiche in vista dell'Europeo 2020. Il caso più particolare è senza dubbio il girone B, che ha già tre squadre su quattro prima della scelta casuale.

Visto che lo stadio di Copenaghen e quello di San Pietroburgo sono stati inseriti nel gruppo B, e sono finite per forza di cose in questo girone. A giocare tre gare in casa sarà il team nordico dopo il sorteggio effettuato, visto che le squadre ospitanti giocano almeno due partite tra le mura amiche. Due match, dunque, a San Pietroburgo.

Insieme aloro anche la Nazionale probabilmente maggiormente favorita per il trionfo finale a : il , reduce dal terzo posto al Mondiale e deciso a portare a casa finalmente un prestigioso trofeo grazie a una generazione che definire d'oro è realmente riduttivo.

Nel Gruppo B dunque manca una squadra che sfiderà Russia, Danimarca e Belgio: questa non arriverà dai playoff, le cui qualificate sono destinate ai gironi dal C all'F. Sarà una tra e FInlandia, quest'ultima ora come ora unica esordiente dell'Europeo, ad essere inserita in questo specifico girone.

E l'Italia? Sicura di giocare tre gare all'Olimpico di (tutte quelle della fase a gironi) e sulle ali dell'entusiasmo per i record fatti registrare nell'ultimo biennio, la Nazionale azzurra rischia comunque un girone di ferro con e .