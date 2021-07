"Eterna amicizia": la seconda maglia del Torino ispirata a quella del River Plate

Per la seconda maglia della prossima stagione il Torino si è ispirato al River Plate, in segno di amicizia e gemellaggio.

Il 26 maggio 1949 è una data che i tifosi del Torino e del River Plate non scorderanno mai. In quel giorno, al Comunale il tempo si fermò, dando spazio alle emozioni e ai ricordi legati al passato, e quanto avvenuto poche settimane prima, a Superga.

Settantadue anni dopo, l'amicizia tra Torino e River Plate è ancora viva. Anzi, è sempre più viva: un gemellaggio che va al di là dei confini geografici e delle categorie calcistiche. "Eterna amistad", amicizia eterna, confermata e rinnovata di anno in anno.

A ribadire il forte legame tra i due club la nuova seconda maglia del club granata, ispirata proprio alla casacca del River Plate, con la classica banda diagonale su sfondo bianco, come per i Milionarios: "Non è solo una maglia, è un'emozione".

"La maglia da trasferta BIANCA è un omaggio allo storico gemellaggio che dal 1949 lega il club granata alla squadra argentina del River Plate. Un’eterna amicizia sottolineata proprio nei dettagli di questa seconda divisa: la scritta ETERNA AMISTAD, inserita con tecnica embossed nella banda diagonale, caratteristica della maglia del River Plate e il testo “ETERNA AMICIZIA Torino, 26 maggio 1949 ETERNA AMISTAD” presente nella parte interna del colletto, celebrano il legame nato in occasione della partita amichevole a scopo di beneficienza che il Torino Simbolo e il River Plate giocarono per ricordare gli Invincibili del Grande Torino".

L'iniziativa ripercorre naturalmente la storia e il principio del gemellaggio: quel 26 maggio '49, data dell'amichevole di beneficienza tra il Torino Simbolo, una selezione dei migliori giocatori dell'allora Serie A, e il River Plate, per commemorare il Grande Torino, devolvendo l'intero incasso alle famiglie delle vittime di Superga.