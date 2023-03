Esulta come Cristiano Ronaldo ma si fa male: esce in barella in lacrime

L’attaccante del Viettel U17, in Vietnam, ha imitato l’esultanza del portoghese dopo un goal: dopo il salto si è infortunato ed è uscito in barella.

L’esultanza di Cristiano Ronaldo è diventata un tratto distintivo del portoghese. Un gesto iconico, riconosciuto universalmente, e soprattutto imitato da tanti fan del fuoriclasse ex Juve, Real Madrid e Manchester United.

È il caso di Tran Hong Kien, attaccante del Viettel, formazione che milita nella formazione Under 17 del club vietnamita.

Nell’ultima sfida di campionato, il giovane calciatore si è reso protagonista di un episodio molto singolare.

Dopo il goal del 4-0, nel match contro l’Hong Linh Ha Tinh, l’attaccante ha esultando imitando il classico gesto di Cristiano Ronaldo, con piroetta e atterraggio a gambe divaricate.

Ma la gioia si è ben presto trasformata in dolore. Proprio l’esultanza ha causato un infortunio a Tran Hong Kien, che ha accusato un problema al ginocchio sinistro.

Necessario l’intervento dello staff medico del club. Quello che inizialmente sembrava un infortunio di poco conto è diventato più serio del previsto.

Dopo aver chiesto il cambio in lacrime, il giovane calciatore è stato trasportato all’esterno del rettangolo verde di gioco dalla barella.

Attimi di paura e tristezza per il calciatore del Viettel U17, passato in pochi istanti dalla felicità per la rete realizzata alle lacrime per l'infortunio.