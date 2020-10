Corriere dello Sport - Esuberi Juve: De Sciglio rifiuta il Celtic, Douglas Costa vuole un top club

I bianconeri devono mettere a punto le ultime cessioni prima di affondare per Chiesa: il terzino e l'esterno si impuntano.

La ha puntato Federico Chiesa e ha poco più di 48 ore per prenderlo. Prima, però, dovrà vendere almeno due giocatori tra quelli in uscita. Oltre a Khedira, con cui le discussioni riguardo la buonuscita continuano, e Rugani, che in giornata diventerà un giocatore del .

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, sono soprattutto due i nomi in ballo su cui la Juventus sta lavorando per cercare una sistemazione. Il nome più rumoroso è quello di Douglas Costa, arrivato tre anni fa dal per una cifra vicino ai 50 milioni di euro.

Il brasiliano, dalla cui cessione i bianconeri vorrebbero ricavare circa 40 milioni, avrebbe espresso la propria volontà di non ‘scendere di livello’. Dovesse lasciare la Juventus, insomma, lo farebbe soltanto per un altro top club. Anche se all’orizzonte al momento non ci sarebbero offerte.

L’altro nome su cui la Juventus sta lavorando in uscita è Mattia De Sciglio. Il terzino aveva ricevuto una proposta dal , che però ha rifiutato. Anche per lui continua la caccia alla destinazione, dopo che la trattativa con la è saltata a causa del ‘no’ di Karsdorp al .