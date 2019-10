Estonia-Germania, Emre Can espulso al 14': tedeschi in 10

La Germania giocherà in dieci quasi tutta la partita contro l'Estonia: Emre Can è stato infatti espulso al 14', lasciando i suoi compagni in dieci.

Emre Can ha cominciato da titolare la partita tra Estonia e , valida per le qualificazioni ad . Un po' a sorpresa, dopo il periodo "no" alla , Loew lo ha gettato nella mischia da titolare, per giunta da difensore centrale.

Con DAZN segui ogni giornata 3 gare di Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Emre Can is sent off for a professional foul on the edge of the box. (14') #DieMannschaft #ESTGER 0-0 — Germany (@DFB_Team_EN) October 13, 2019

Il giocatore della Juventus, però, dopo soli 14 minuti, si è reso protagonista di un brutto fallo: l'arbitro bulgaro Kabakov gli ha mostrato il cartellino rosso. La Germania dovrà giocare, quindi, quasi tutta la partita in inferiorità numerica.

Si tratta dell'espulsione più veloce in una gara di qualificazione all'Europeo dal 2003, quando Edgar Davids fu espulso al 13' della sfida tra e .

Continua il periodo opaco per Emre Can, che voleva riscattarsi proprio con la Nazionale, che gli ha sempre dato fiducia. Ma in questo caso è stato proprio lui a non ripagare la fiducia nei suoi confronti...