Cercasi esterno d'attacco per la Roma: idea Dilrosun dell'Hertha

La Roma è alla ricerca del sostituto di Zaniolo: Dilrosun piace così come Januzaj. Fonseca chiede due nuovi acquisti: "Ne abbiamo bisogno".

Le sfide con la non devono portare molta fortuna ai giocatori della : dopo il ko di Zaniolo ecco l'infortunio occorso a Diawara, uscito prima della fine del match di Coppa per un problema al ginocchio che mette a serio rischio la sua presenza nel derby.

Le condizioni del centrocampista guineano preoccupano e non poco Paulo Fonseca, che al termine dell'incontro ha chiesto un aiuto direttamente dal mercato.

"Sono molto preoccupato, ha avuto un trauma al ginocchio: speriamo di recuperarlo per domenica. Dal mercato mi aspetto qualcosa: la speranza è che si possano acquistare due giocatori perché ne abbiamo bisogno".

L'ultima idea del ds Petrachi per quanto riguarda l'esterno offensivo porta direttamente in all' , squadra in cui milita Javairo Dilrosun: olandese classe 1998, è uno dei talenti più in vista della . Come riportato da 'Sky Sport', c'è stato un contatto con il suo agente Lorenzo Wouther per capire la fattibilità dell'operazione: l'idea è di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, mentre il club tedesco preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

Resta viva anche la pista Januzaj: secondo 'Il Corriere dello Sport' la fumata bianca con la può arrivare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni, di cui il 30% andrebbe al . Quasi sfumati invece Suso, Shaqiri e Politano (per quest'ultimo è in pole il ).

In ottica futura piace il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar dell'Elche, mentre nelle prossime ore ci sarà l'ufficialità di Ibanez dall' . Juan Jesus verso la per 4 milioni, Cetin destinato a rimanere nella Capitale nonostante l'offerta del di un milione per il prestito di sei mesi. Nzonzi potrebbe sbarcare in al in prestito con diritto di riscatto.