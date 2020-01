Esposito può andare alla SPAL: prestito secco dall'Inter

Il giovane nerazzurro può lasciare Milano per farsi le ossa nella lotta salvezza: starà a lui decidere il da farsi nei prossimi giorni.

Si muove a grandi passi il calciomercato dell', tra affari fatti, affari possibili e sogni invernali. Young è quasi nerazzurro, così come Oliver Giroud, che lascerà il per ritrovare Conte e provare a vincere , Coppa ed in nerazzurro. Da emergenza in attacco, a reparto folto.

Sì perchè l'arrivo di Giroud, unito alla mancata cessione di Politano e al rientro di Sanchez, porta a sei gli attaccanti a disposizione di Conte. Con Lautaro Martinez e Lukaku ovviamente intoccabili, a farne le spese potrebbe essere il giovanissimo Sebastiano Esposito.

Il 17enne interista, infatti, piace alla e potrebbe andare a lottare per la salvezza, così da farsi le ossa in Serie A nei prossimi mesi. Secondo Sky Sport la squadra di Semplici potrebbe acquistare Esposito in prestito, naturalmente secco.

L'Inter del resto crede in tantissimo in Esposito, ma è consapevole che nel girone di ritorno non potrà avere grande spazio in nerazzurro. Ragion per cui sarà il classe 2002 a decidere il suo imminente futuro, se restare oppure andare a giocare maggiormente in provincia.

Tra l'altro la SPAL, fanalino di coda in Serie A, sta lavorando a più non posso nel calciomercato in entrata per provare a raggiungere la salvezza: in arrivo dal ci sono Iago Falque e Bonifazi, due innesti importanti per sperare nella permanenza in Serie A.