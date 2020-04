Esposito contro Leao finisce pari: 2-2 nel primo eDerby di Milano

Esposito e Leao hanno dato vita al primo derby di Milano in formato virtuale: una sfida vera trasmessa su DAZN con tanto di telecronaca e dopogara.

La nostalgia per il calcio reale è ormai tanta e allora i giocatori corrono ai ripari cercando di soddisfare in ogni modo le 'voglie' dei tanti appassionati. Sebastiano Esposito e Rafael Leao hanno così dato vita al primo eDerby di Milano, una stracittadina virtuale giocata sul celebre titolo calcistico Pro Evolution Soccer 2020.

Tocca dunque ai due giovani talenti riprodurre sugli schermi l'atmosfera del derby milanese, per l'occasione trasmesso da DAZN con tanto di telecronaca affidata a Stefano Borghi e con un post partita curato da Diletta Leotta.

Dal salotto di casa Esposito e Leao si sono dati battaglia con il joypad alla mano: alla fine ha vinto l'equilibrio con uno spettacolare 2-2. Da una parte il talento nerazzurro si è schierato in un 4-3-1-2 alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez, dall'altra il portoghese ha scelto un 4-4-2 lanciandosi in avanti a far coppia con Ibrahimovic.

Ed è proprio il Leao virtuale a sbloccare il match su assist del compagno svedese: nella ripresa la rimonta interista firmata da Lukaku e Lautaro, prima del pari finale firmato dallo stesso Ibra.

Al termine del match Esposito ha sottolineato l'intesa della coppia offensiva nerazzurra, sia sul videogioco che nel calcio reale:

"Che Lautaro e Lukaku siano una coppia perfetta non lo dico io ma i numeri, e anche a PES lo hanno dimostrato. Ho sfruttato le loro capacità, anche perché li vedo da vicino e li conosco meglio. Li ringrazio perché entrambi hanno fatto goal, però potevamo fare meglio".

Soddisfatto anche Leao, che ha invece posto l'attenzione sulla propria intesa con Ibrahimovic, anche in questo caso in entrambi i contesti: