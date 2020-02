Nuovi ingressi nel mondo degli eSports? Inter e Atalanta verso il sì

L'Atalanta dovrebbe essere la prossima squadra a sbarcare nel mondo degli eSports: anche l'Inter è pronta a fare il grande passo.

Sempre più società di calcio dimostrano di essere particolarmente attente al mondo degli eSports, ossia il gaming competitivo: , , e sono sicure della partecipazione alla prossima eSerie A, ma non dovrebbero essere le uniche.

L' ha infatti annunciato con un tweet che prossimamente avrà il via l'avventura videoludica con un team che, con ogni probabilità, competerà nel campionato virtuale dedicato alle squadre di .

Un'altra new entry potrebbe essere l' che, come riportato da 'eSportsmag', sarebbe intenzionata a puntare sul Team Qlash di Luca Pagano, dedicandosi in particolare ai due giochi di calcio più noti tra gli appassionati (FIFA 20 e PES 2020).

Ulteriori conferme arrivano dall'interesse sempre crescente di Suning per gli eSports: in patria il colosso cinese possiede una squadra di League of Legends ed ora potrebbe raddoppiare spostando l'attenzione verso il calcio.

Altre squadre

Altri club che dovrebbero prendere parte alla eSerie A sono e che hanno già dei videogiocatori ufficialmente tesserati per quanto riguarda le competizioni di FIFA.