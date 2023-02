ESPN Brasil - "Sì" di Ancelotti al Brasile: il nuovo ct può essere lui

In Brasile prende quota il nome di Ancelotti per la panchina della Seleção. Il tecnico glissa: "Non so nulla. Ho un contratto fino al 2024".

Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile? E' possibile. E la disponibilità da parte del tecnico di Reggiolo di sedersi sulla panchina verdeoro potrebbe sfociare nella clamorosa fumata bianca. A riferirlo è stata 'ESPN Brasil', secondo cui è arrivato il "sì" dell'attuale allenatore del Real Madrid. Ancelotti, in realtà, non ha ancora firmato alcun preaccordo con la Seleção, ma in tal senso avrebbe lanciato segnali positivi alla Federcalcio verdeoro, a testimonianza della veridicità della pista. La notizia, sempre secondo 'ESPN Brasil', è già stata comunicata ai giocatori del Real. Dopo la delusione Mondiale in Qatar, con l'eliminazione ai quarti di finale per mano della Croazia, si è chiuso il ciclo targato Tite e ora il Brasile è al lavoro per individuare il nuovo condottiero con il quale dare il la ad un nuovo ciclo che possa condurre fino ai Mondiali del 2026. Per questo motivo, sempre secondo 'ESPN Brasil', sul tavolo ci sarebbe una proposta d'accordo di durata triennale che Ancelotti dovrà prendere in esame. L'ex tecnico di Milan, PSG, Chelsea, Bayern, Napoli e Everton è stato interrogato sull'argomento anche nel corso della conferenza stampa di vigilia della finalissima del Mondiale per Club che vedrà il Real sfidare l'Al Hilal. "Non so nulla. La situazione è semplice: ho un contratto fino al 2024". Ancelotti ha dunque preferito glissare sull'argomento, rimanendo focalizzato sull'obiettivo di riportare i Blancos sul tetto del Mondo. Per il resto - Brasile compreso - ci sarà tempo e modo per discuterne. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Probabili formazioni 22ª giornata

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Date, partite e orari: il calendario della Serie A