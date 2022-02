Tragedia sfiorata in Brasile. Una bomba è esplosa all'interno del pullman del Bahia provocando diversi feriti tra i calciatori della squadra verdeoro.

Il fatto è avvenuto mentre la squadra si stava dirigendo verso il proprio stadio, l'Arena Fonte Nova, in vista della sfida contro il Sampaio Correa, match valevole per la Copa do Nordeste.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

Tra i feriti, il portiere Danilo Fernandes è rimasto ferito al volto, venendo immediatamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. L'estremo difensore brasiliano sta bene ma ha trascorso la notte in ospedale dopo aver riportato diversi traumi al viso, al collo e agli arti come riportato da una nota ufficiale del club.

Nonostante il gravissimo episodio, il Bahia ha deciso comunque di scendere in campo onorando al meglio una serata iniziata nel peggior modo possibile con il successo per 2-0 griffato dalle reti di Simoes e Rodallega.