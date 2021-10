Il Real Madrid cade contro l'Espanyol: decisivi i goal di De Tomas e Vidal, ex canterani Blancos

La squadra di Carlo Ancelotti ha perso contro l'Espanyol: decisivi i goal di due ex prodotti delle giovanili Blancos, De Tomas e Vidal.

Li cresci, li formi, gli dai la possibilità di giocare tra i professionisti: e loro? Ti puniscono: come nelle più classiche leggi "dell'ex" del mondo del calcio. E intanto la Liga ne beneficia in spettacolo e bagarre: il Real Madrid cade in trasferta contro l'Espanyol con due reti di due ex Blancos.

Alla squadra di Carlo Ancelotti, alla vigilia con l'obbligo di vincere per allungare sull'Atletico Madrid che, nella serata di ieri, ha battuto il Barcellona al Wanda Metropolitano grazie a Lemar e Suarez, non è bastata l'ennesima grande prova di Karim Benzema.

L'Espanyol di Vicente Moreno si è portato in vantaggio al 17' grazie alla rete di Raul De Tomas, attaccante cresciuto nella "Fabrica" del Real Madrid, e che ha disputato, nella sua carriera, solo una gara in prima squadra, in Copa del Rey contro il Cornellà nell'ottobre del 2014.

Quindi, nella ripresa, raddoppio firmato Aleix Vidal, anche lui prodotto della cantera delle "Merengues", che lo ha cresciuto dal 2003 al 2006 (poi una carriera caratterizzata soprattutto dalle esperienze al Siviglia e al Barcellona).

Al 71' Benzema accorcia le distanze, ma non basta: il Real Madrid chiude con una sconfitta una settimana tremenda, caratterizzata dal pari in Liga contro il Villarreal (0-0) e dalla nota debacle in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol al Bernabeu.

Con la vittoria conquistata contro il Barça, l'Atletico di Simeone aggancia gli uomini di Ancelotti in vetta a 17 punti: la Real Sociedad vincendo ha la possibilità di scavalcare entrambe le formazioni. E' una Liga bellissima, insomma.