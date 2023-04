Esordio negativo per Suarez nel Brasileirao: rigore alle stelle in Gremio-Santos

Il Gremio batte il Santos ma l'esordio di Suarez nel Brasileirao non è felice: rigore calciato malissimo e disperazione.

Nella notte italiana si è conclusa la prima giornata del Brasileirao 2023 col match tra il Gremio e il Santos: padroni di casa vittoriosi grazie al goal realizzato da Joao Pedro (solo omonimo dell'ex Cagliari) al 44' del primo tempo, che ha permesso di festeggiare i primi tre punti del campionato.

Serata positiva a livello collettivo per l'Imortal Tricolor, un po' meno a livello personale per quanto riguarda Luis Suarez: il bomber uruguaiano è stato schierato tra i titolari da Renato Portaluppi, ma la sua serata è stata 'macchiata' da un errore marchiano.

Al 54', sul risultato già di 1-0, Suarez ha avuto l'opportunità di raddoppiare dal dischetto: lunga rincorsa e tiro di destro, con mira alta sulla traversa nonostante il portiere avversario Joao Paulo fosse stato ormai spiazzato.

L'ex Barcellona ha reagito con una certa incredulità per l'accaduto, per nulla una novità da quando indossa la maglia del Gremio: con il club di Porto Alegre, infatti, aveva già sbagliato altri due calci di rigore nelle scorse settimane, uno in Copa do Brasil e l'altro nel Campeonato Gaúcho.

L'esperienza brasiliana di Suarez, però, può finora considerarsi positiva: 11 goal realizzati e già due titoli in bacheca, con tanto di marcatura decisiva nella finale di ritorno del Campeonato Gaúcho contro il Caxias, in un 1-0 che porta la sua firma indelebile. Per ironia della sorte, proprio dagli undici metri.