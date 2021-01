Esclusiva - Franco Zuculini a un passo dal Catania, in C: lo porta Tacopina

Il Catania è pronto a chiudere il colpo Zuculini: è già stato con Tacopina al Bologna.

Franco Zuculini è pronto a tornare in . Il 30enne centrocampista argentino, che in Italia ha indossato le maglie di , e , attualmente milita in , nel Defensor ma il suo futuro sarà a tinte rossazzurre.

Sarà proprio lui il primo rinforzo per il Catania targato Joe Tacopina, che rafforzerà il centrocampo a disposizione di mister Raffaele con il giocatore che ha già avuto a disposizione ai tempi di Bologna.

Franco Zuculini, fratello maggiore di Bruno - anche lui ex Verona e adesso al River Plate - arriverà in Sicilia nei prossimi giorni per firmare il contratto con il club etneo, recentemente acquistato da Tacopina, che nel mese di febbraio concluderà l'operazione con il closing.

Altre squadre

I rossazzurri, che puntano a disputare i playoff da protagonisti, seguono da vicino anche il centrocampista Mastalli della Stabia e l'esterno del Verona, Di Gaudio. Difficile la pista che conduce all'attaccante della Ceravolo, ma Tacopina punta ad acquistare anche un altro centravanti per rimpiazzare il partente Pecorino, destinato alla .