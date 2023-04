Esami Roma: escluse lesioni per Dybala, lesione al bicipite femorale per Llorente

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala, che su Instagram scrive: "Controlli positivi". Diego Llorente ko: lesione al bicipite femorale della coscia.

Sospiro di sollievo. Gli esami a cui si è sottoposto oggi Paulo Dybala, toccato duro da Palomino durante il posticipo di lunedì sera tra Atalanta e Roma, hanno escluso lesioni alla caviglia sinistra: per l'attaccante argentino è invece confermato il trauma distorsivo/contusivo.

"I controlli sono stati positivi - ha scritto Dybala sul proprio account Instagram - lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile".

"Pronto al 100%", Dybala potrebbe esserlo già tra pochi giorni. Ovvero sabato, quando la Roma affronterà il Milan con l'obiettivo di riscattare il ko contro l'Atalanta e, al contempo, di portarsi a casa tre punti in un vero e proprio scontro diretto per un posto in Champions League.

Ebbene, Dybala viaggia verso la convocazione per la sfida contro i rossoneri. Per quanto riguarda una sua possibile presenza in campo dal primo minuto, poi, la decisione verrà presa da José Mourinho nei giorni o nelle ore precedenti il match.

Se per Dybala si può parlare di scampato pericolo, non sorride invece Diego Llorente: il difensore spagnolo, pure lui costretto al cambio nello sfortunatissimo posticipo contro l'Atalanta, ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Per l'ex difensore del Leeds United, arrivato durante il mercato di gennaio, lo stop sarà di una ventina di giorni. Il rientro in campo, dunque, avverrà solo a metà maggio circa.