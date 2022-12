L'incredibile errore di Yama Pranata in Brunei-Indonesia: goal sbagliato a porta vuota

Nonostante il largo successo della sua Indonesia, Yama Pranata non può essere del tutto felice: clamoroso l'errore con lo specchio spalancato.

Se in Europa i campionati sono in ripartenza dopo la parentesi dedicata ai Mondiali in Qatar, in Asia è in corso l'AFF Championship, competizione a cui partecipano dieci nazionali distribuite in due gironi: una delle favorite per la vittoria finale è l'Indonesia.

La squadra guidata dal commissario tecnico sudcoreano Shin Tae-yong è stata inserita nel Gruppo A, finora dominato assieme alla Thailandia: sei punti nelle prime due partite, nove goal fatti e uno subìto. Ruolino perfetto, impreziosito dal 7-0 rifilato al malcapitato Brunei.

Un match senza storia, caratterizzato anche da un clamoroso errore che, paradossalmente, ha fatto il giro del mondo ancor prima del largo risultato ottenuto: stiamo parlando dell'incredibile passo a vuoto di Hansamu Yama Pranata che, probabilmente, si è reso autore del goal sbagliato dell'anno.

Sul risultato di 2-0, Yama Pranata ha avuto la ghiotta occasione per siglare il tris in avvio di secondo tempo: bella azione personale e palla calciata in mezzo proprio per lui che, da zero metri, l'ha spedita altissima sulla traversa, tra l'incredulità dei compagni di squadra e anche degli stessi avversari, incapaci di credere ai propri occhi.

Fortunatamente per Yama Pranata, l'Indonesia ha poi dilagato e conquistato una comoda vittoria: ciò non ha però evitato che l'errore passasse inosservato agli occhi degli utenti del web, scatenati nel commentare il classico goal che "tutti avrebbero segnato".