Errore incredibile del portiere Tozzo: perde clamorosamente la palla e la Fermana segna

Una clamorosa topica del portiere del Cesena spiana la strada a Fischnaller che sigla la rete del pareggio per la Fermana.

Il match di Serie C tra Cesena e Fermana si è concluso con il risultato di 1-1. Nel match valevole per la 23esima giornata del girone B della terza divisione italiana, i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo solo otto minuti grazie al sigillo di De Rose.

Ad inizio ripresa, però, gli ospiti sono pervenuti al pareggio grazie al tap-in vincente di Fischnaller, propiziato da una colossale papera del portiere Andrea Tozzo.

Un erroraccio del portiere bianconero, maturato al culmine di un'azione a dir poco concita: Calderoni sbaglia il retropassaggio costringendo Tozzi all'uscita disperata per allontanare la minaccia.

La sortita della Fermana, però, prosegue e Giandonato prova una velleitaria conclusione dalla distanza che viene bloccata in presa dallo stesso Tozzo.

A quel punto, il classe 1992 perde clamorosamente il pallone e Fischnaller mette dentro a porta vuota il pallone del definitivo 1-1. Una topica davvero imperdonabile, pagata a caro prezzo.