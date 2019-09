Eriksen al Manchester United a gennaio? I Red Devils ci proveranno

Sfumato il suo arrivo in estate, Eriksen può trasferirsi al Manchester United durante il mercato invernale. Il danese è in scadenza col Tottenham.

"Vorrei provare un'altra esperienza", diceva Christian Eriksen in tempi non sospetti. E invece eccolo lì, sempre al , pure lui protagonista di un avvio di stagione sofferto sia in Premier League che in League Cup. Ma con una possibile scappatoia a gennaio: il .

In estate, la corte dei Red Devils non ha portato a nulla. Anche perché Eriksen non ha mai nascosto la propria preferenza per il . Ma tra pochi mesi, tutto potrebbe riaprirsi: secondo Goal, il Manchester United sta infatti pensando sempre più concretamente a un affondo nei confronti del campione danese durante il calciomercato invernale.

Il motivo è molto semplice: il contratto di Eriksen va in scadenza al termine della stagione, il 30 giugno del 2020. Il Tottenham ha resistito a qualsiasi sirena proveniente da mezza Europa, ma così facendo si è ritrovato a tenere il coltello dalla parte della lama.

In sostanza, se Eriksen concluderà la stagione a Londra sarà poi libero di firmare con qualsiasi altra squadra, senza che nelle casse del Tottenham piova una sola sterlina. Ed è anche e soprattutto per questo, per mettere ancor più gli Spurs con le spalle al muro, che il Manchester United è intenzionato a proporre un'offerta già a gennaio, sia ai londinesi che al trequartista.

I Red Devils sono infatti consapevoli del fatto che, proprio per l'imminenza della scadenza del contratto di Eriksen, il prezzo del cartellino è destinato ad abbassarsi sensibilmente. E vogliono approfittarne. Provando a mettere a segno un altro colpo invernale come quello che, quasi due anni fa, portò all'Old Trafford Alexis Sanchez dall' .