Eriksen all'Inter: il Real Madrid in passato ha deciso di non spingere per il danese

Il nuovo colpo dell’Inter, Eriksen, in passato è stato vicino anche al Real Madrid. Costi e scelte tecniche hanno spinto i Blancos a rinunciare.

L’approdo di Christian Eriksen all’ rappresenta certamente uno dei colpi più importanti dell’intera sessione di calciomercato invernale.

Il club meneghino, non solo si è assicurato uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo, ma l’ha fatto chiudendo l’operazione a ‘soli’ 20 milioni di euro, una cifra bassissima per un campione di tale levatura.

Come riportato da Marca, Eriksen negli ultimi anni è spesso entrato nei radar del , ma per vari motivi non si è mai riusciti a trovare un’intesa con il . Il centrocampista danese, attratto dalla possibilità di vestire la maglia dei Blancos, nell’estate del 2018 ha spinto affinché si arrivasse ad una fumata bianca, ma a far arenare ogni discorso era stata la decisione degli Spurs di non cedere il giocatore per meno di 100 milioni di euro.

Successivamente, il ritorno di Zinedine Zidane ha fatto raffreddare l’interesse per il danese, visto che il suo unico obiettivo per il centrocampo è stato Pogba. L’esplosione del gioiello dell’, Donny Van de Beek, ha poi portato il Real a virare le sue attenzioni su altre piste.

Nonostante le occasioni avute quindi, i Blancos non sono mai riusciti a chiudere per Eriksen e la cosa con il tempo si è trasformata in un vantaggio per l’Inter. I nerazzurri, forti anche del fatto che il contratto che legava il giocatore al Tottenham sarebbe scaduto a giugno, sono riusciti a piazzare un colpo dal punto di vista tecnico ed economico.