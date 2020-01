Eriksen all'Inter, ora è ufficiale: firma fino al 2024

Dopo un mese di trattative, ora l'ufficialità: Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell'Inter. Contratto di quattro anni e mezzo, maglia numero 24.

Dopo settimane di trattative e di attesa, l' può sorridere: Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Il centrocampista danese, che arriva dal , è sbarcato lunedì mattina a Milano e nella stessa giornata ha superato le visite mediche di rito prima di legarsi all'Inter. Nelle scorse ore la frima sul contratto che ha sancito il definitivo buon esito della trattativa. Questo il comunicato della società meneghina.

"Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024"

Eriksen è il colpo da novanta del mercato interista. Esploso giovanissimo nell’, è in con il Tottenham che si è consacrato come uno dei migliori centrocampisti offensivi dell’intero panorama calcistico mondiale.

Il danese è entusiasta della nuova avventura in maglia Inter:

"Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore nerazzurro. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, accoglienza fantastica. Mi sento benissimo".

Conte spera di avere fin da subito a disposizione il nuovo acquisto, magari già a partire dall'impegno di Coppa contro la : se da Londra arriverà in tempo utile la documentazione, Eriksen, che indosserà la maglia numero 24 (non in onore di Kobe Bryant), potrà essere convocato senza problemi.

Il suo approdo a Milano sa tanto di sfida lanciata alla in ottica Scudetto: appena tre i punti che separano le due squadre, gap che Handanovic e compagni sperano di colmare presto grazie all'aiuto di uno dei centrocampisti più forti al mondo.