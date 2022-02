Eriksen, alle 16 l'esordio col Brentford: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il 26 febbraio 2022 è una data speciale per la carriera di Christian Eriksen, anche se dovremmo parlare di vera e propria seconda vita: otto mesi e mezzo dopo quel 12 giugno 2021 in cui la sua storia rischiò bruscamente di interrompersi, il centrocampista danese sta per tornare a fare ciò che ama di più.

A regalargli questa nuova chance è il Brentford, club neopromosso in Premier League e allenato da Thomas Frank, danese proprio come Eriksen e con un passato da tecnico delle giovanili della nazionale scandinava.

"Per noi tutti sarà un grande giorno - ha dichiarato Frank - ma soprattutto per Christian e la sua famiglia. Ci sono stati tutti i controlli del caso e i rischi sono pari a zero. Anche la sua famiglia pensa che il posto di Christian sia su un campo da calcio".

In Inghilterra Eriksen ha ricevuto l'idoneità sportiva, cosa che in Italia non sarebbe stata possibile a causa delle regole più severe che non consentono a chi ha un defibrillatore sottocutaneo di svolgere l'attività agonistica.

QUANDO CI SARA' L'ESORDIO DI ERIKSEN

Eriksen - che con la società londinese ha firmato un contratto di sei mesi - farà il suo esordio col Brentford oggi in occasione della sfida interna di Premier League contro il Newcastle: calcio d'inizio alle ore 16 al 'Brentford Community Stadium'.

Non è chiaro, però, se Eriksen giocherà dal primo minuto o subentrerà a gara in corso: Frank non ha infatti specificato nulla di tutto ciò in conferenza.

DIRETTA TV E STREAMING DELL'ESORDIO DI ERIKSEN

C'è grande attesa per vedere Eriksen all'opera in questa nuova avventura in Premier League: Brentford-Newcastle sarà visibile sul canale Sky Sport Action (numero 206).

Streaming disponibile su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oltre che sulla piattaforma NOW.