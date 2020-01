Eriksen spinge per andare all'Inter: incontro col Tottenham per ribadirlo

Christian Eriksen ha ribadito al Tottenham la sua volontà di andare all’Inter. C’è già un prezzo fissato, i nerazzurri cercano lo sconto.

E’ entrata ufficialmente nel vivo quella che è una delle trattative più importanti in assoluto dell’intera sessione di calciomercato invernale. Tutte le parti sono uscite allo scoperto e l’ sta tentando l’accelerata decisiva per riuscire a portare alla corte di Antonio Conte Christian Eriksen.

Il club meneghino, in attesa di trovare l’intesa definitiva con il , ha già trovato da tempo quella con il giocatore il quale, dal canto suo, ha deciso di scendere in campo al fine di dare una svolta all’intera operazione.

Come riportato da Sky, nella giornata di martedì Eriksen in persona ha incontrato la dirigenza del Tottenham per ribadire la sua intenzione di lasciare il club già a gennaio per trasferirsi fin da subito all’Inter.

I nerazzurri adesso aspettano un segnale da Londra, fiduciosi del fatto che, oltre ad avere il ‘sì’ del giocatore, c’è anche un prezzo fissato: 20 milioni di euro. La volontà dell’Inter è quella di riuscire a strappare uno sconto, ma qualora non dovesse farcela è pronta a spingersi fino alla cifra richiesta.

Questa sera intanto il Tottenham scenderà in campo per un match di Premier League contro il e chi non sembra assolutamente voler fare sconti è José Mourinho. Lo Special One infatti ha deciso di convocare il giocare e a chi gli ha chiesto in conferenza stampa degli sviluppi della trattativa si è limitato a rispondere con un “E’ convocato e giocherà”.

Le parti si aggiorneranno quindi giovedì, giorno per il quale è previsto un nuovo incontro tra l’agente di Eriksen ed il Tottenham. Il contratto del centrocampista danese scadrà a giugno e ci sono alcuni tasselli da mettere apposto per l’uscita dal contratto.