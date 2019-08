Eriksen si allontana dal Manchester United: vuole solo il Real Madrid

Dietrofront Manchester United. Il club non proverà a prendere Christian Eriksen: il desiderio del giocatore è di andare al Real Madrid.

Il rush finale del calciomercato in Premier League avrà inevitabili ripercussioni su tutto il resto del mondo. Con la chiusura che si avvicina, si stringe per definire gli ultimi affari. Ma non tutti con un buon fine.

Sembra infatti tramontato il possibile passaggio di Christian Eriksen dal al . A riportarlo è 'Sky Sports UK', dopo che ieri sera le parti sembravano vicine e il trasferimento andava verso il buon esito.

La ragione alla base dello stop alle trattative sarebbe legata alla volontà del giocatore. Il danese sembra infatti essere concentrato soltanto sul Real Madrid, il suo desiderio più grande per il prossimo passo della sua carriera.

I 'Merengues' però dal canto loro avrebbero fatto di Paul Pogba l'obiettivo primario e seguono interessati anche la vicenda Eriksen allo United. Ora anche la partenza del francese potrebbe complicarsi, senza l'arrivo del danese.

Nelle scorse settimane lo United aveva mostrato un forte interesse anche per Sergej Milinkovic-Savic, il quale ha però mandato un messaggio d'amore alla .

Segue la situazione anche la , che vorrebbe cedere Paulo Dybala al Tottenham: c'è l'accordo per 70 milioni di euro, ora si tratta tra la 'Joya' e gli 'Spurs'. Ma senza la cessione di Eriksen gli scenari potrebbero ridisegnarsi nuovamente del tutto.