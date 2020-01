Eriksen all'Inter, è il grande giorno: oggi visite mediche e firma

Dopo settimane di voci e trattative, Eriksen è arrivato in Italia: venti milioni al Tottenham, sarà lui il rinforzo d'elite per Conte.

L'indomani dopo il pareggio polemico contro il , a casa è finalmente il giorno di Christian Eriksen. Il centrocampista danese è infatti arrivato in intorno alle 10 di questa mattina in Italia per svolgere le visite mediche e firmare con la società nerazzurra dopo un lungo inseguimento invernale.

Il non si è mai mosso dalla sua richiesta di venti milioni, che l'Inter ha deciso di accontentare per evitare di perdere l'opportunità di acquistare un giocatore esperto che possa aumentare il tasso d'esperienza e pericolosità della squadra nerazzurra nei prossimi anni.

Nell'affare Eriksen il Tottenham riceverà anche il ricavato di un'amichevole tra le due squadre e il 5% dovuto al contributo di solidarietà. Per l'ex , che negli ultimi ha giocato una finale di Champions con gli Spurs e lottato a grandissimi livelli dopo l'arrivo di Pochettino, contratto quadriennale.

Accostato alle grandi big d'Europa per diverso tempo, sopratutto la scorsa estate, Eriksen ha alla fine scelto l'Inter, deciso a lavorare con Antonio Conte e con diversi ex giocatori di Premier decisi a spodestare la da un trono glorioso che va avanti oramai da diversi anni.

All'Inter, Eriksen ritroverà diversi vecchi avversari del come Young, Lukaku e Sanchez, oltre a Moses, in passato nel . 28 anni il prossimo febbraio, sarebbe andato in scadenza come noto a giugno, con il Tottenham che dopo il mancato rinnovo ha cercato di ottenere il massimo possibile dalla sua cessione.

Appena due reti e due assist in venti gare di Premier per Eriksen durante questa annata, decisamente meno rispetto al passato: nello stesso periodo, lo scorso anno, poteva contare otto passaggi decisivi e quattro goal. Come il resto del team londinese ha però pagato un 2019/2020 a dir poco deludente.

Dopo le visite mediche e la firma, l'Inter potrà finalmente abbracciare ufficialmente Eriksen. Niente da fare ovviamente per la gara di prevista durante la settimana, ma l'obiettivo nerazzurro è quello di averlo per l' , ma sopratutto per il Derby contro il .