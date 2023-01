Episodio curioso in FA Cup: giocatore espulso con un cartellino tondo

Durante Wrexham-Sheffield United di FA Cup, l'arbitro Whitestone ha espulso Jebbison con un cartellino tondo: una scelta stilistica e non solo.

I tifosi di Wrexham (club di proprietà dell'attore hollywoodiano Ryan Reynolds) e Sheffield United hanno avuto modo di assistere ad una bella partita quando, domenica sera, le due squadre si sono affrontate ai sedicesimi di FA Cup: 3-3 il risultato finale, con necessità di ripetizione della sfida a campo invertito per determinare la qualificata agli ottavi.

Ma l'attenzione del pubblico è stata catturata anche da un episodio curioso, a cui non siamo per nulla abituati: al minuto 71, l'attaccante ospite Jebbison è stato espulso dall'arbitro Whitestone per condotta antisportiva. Fin qui tutto normale, se non fosse per un 'piccolo' particolare.

Dal taschino del direttore di gara è infatti apparso un cartellino rosso dalla forma tonda e non rettangolare, come da abitudine. Sugli spalti e sui vari social, la gente ha dunque iniziato a chiedersi il perché, il motivo dell'inusuale forma.

Le risposte alle tante domande sono arrivate da 'RefChat – The Refereeing Forum', un forum arbitrale che ha dissipato tutti i dubbi: non si tratta di un errore ma di una possibilità, per l'arbitro, di avere a disposizione una doppia forma, in modo da risultare più veloce al momento dell'estrazione e da capire subito e con esattezza quale cartellino tirar fuori.

Inoltre la doppia forma ha anche un'altra valenza, ovvero quella di aiutare i giocatori daltonici a distinguere con esattezza i colori.

Tutto nella norma e nessuna stranezza per quanto riguarda una pratica introdotta in passato e che si è persa col passare del tempo, ma che resta a disposizione di qualsivoglia arbitro che decida di adottarla. Come fatto da Whitestone in Wrexham-Sheffield United.