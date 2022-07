Enock Barwuah torna in Italia: il fratello di Balotelli in Eccellenza

Dopo l'esperienza nella seconda serie turca, Barwuah giocherà nell'Ospedaletto: in provincia di Brescia, per la stagione 2022/2023.

E' durata pochi mesi l'esperienza di Enock Barwuah, fratello di Balotelli, in Turchia. 200 minuti in cinque presenze con il Menemspor, militante in seconda serie. Nella prima gioca ancora Super Mario, allenato da Montella all'Adana. Ritorno in Italia per giocare nella quinta serie, in Eccellenza: ufficiale l'approdo all'Ospitaletto.

Nella giornata di domenica l'Ospitaletto, squadra che milita in provincia di Brescia, ha confermato come sabato sia stato raggiunto l'accordo con Barwuah per la stagione 2022/2023. Non sarà una prima volta in quinta serie per l'attaccante, viste le esperienze con Vallecamonica, Sarnico e Castiglione.

Non solo: il 29enne bresciano ha giocato anche in Serie D con le casacche di Rapallo Bogliasco, Foligno, Ciliverghe, Pavia e Caravaggio. Enock Barwuah Balotelli, qualche anno fa, ha militato tra l'altro anche nella Nazionale padana.