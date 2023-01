Enner Valencia in stato di grazia: poker in 32 minuti effettivi

Grande prestazione dell'attaccante del Fenerbahce, autore di ben quattro goal nel giro di 32 minuti di gioco. Si era messo in mostra anche in Qatar.

Si era già messo in mostra al Mondiale in Qatar con la maglia dell'Ecuador, ma anche in campionato Enner Valencia sta dimostrando di vivere un momento magico.

L'attaccante del Fenerbahce è stato grande protagonista della vittoria del club di Istanbul in casa contro il Kasimpasa, battuto per 5-1.

Quattro dei cinque goal dei padroni di casa li ha messi a segno proprio Valencia, che dal 37esimo minuto del primo tempo al 69esimo ha realizzato un poker.

Trentadue minuti effettivi di gioco sufficienti all'ecuadoregno per lasciare un segno indelebile sulla gara.

In Qatar, Valencia ha realizzato il primo goal in assoluto del Mondiale 2022 e ha concluso la sua spedizione con 3 goal, che però non sono però bastati alla sua nazionale per qualificarsi agli ottavi di finale.