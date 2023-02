Empoli-Spezia, rigore ripetuto: Verde supera Vicario dopo essersi fatto parare il primo tentativo

Spezia in vantaggio ad Empoli grazie a un rigore di Verde: la prima parata di Vicario è stata vanificata dall'ingresso anticipato di Luperto in area.

Primo tempo non adatto a soggetti deboli di cuore quello di Empoli-Spezia, primo anticipo del sabato in questo 22° turno di Serie A: doppio vantaggio ligure grazie alla doppietta di Verde (tornato al goal in campionato dopo nove mesi), ma tante polemiche hanno accompagnato la prima marcatura.

Facciamo un po' di ordine dal punto di vista cronologico. Al 19' Parisi intercetta col braccio destro sulla linea un colpo di testa di Wisniewski: Giua visiona le immagini al VAR ed espelle il terzino empolese, concedendo un calcio di rigore agli ospiti.

Sul dischetto di presenta Verde, ipnotizzato da Vicario che si tuffa alla grande alla propria sinistra: parata vanificata da un nuovo intervento del VAR che rileva l'ingresso anticipato in area di Luperto, protagonista attivo nel disturbo all'ex attaccante della Roma al momento della respinta del portiere, peraltro ancora decisivo con un altro guizzo felino.

Verde riposiziona il pallone dagli undici metri e stavolta, al minuto 25, non fallisce il tiro, ben angolato alla destra di Vicario, successivamente superato anche da un eurogoal dalla distanza ad opera della stessa punta bianconera.

Un colpo duro da digerire per l'Empoli, punito nonostante l'ennesimo intervento miracoloso del suo gioiello più splendente.