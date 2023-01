Empoli-Sampdoria, caos nel finale: annullato al VAR il goal di Colley per fallo di mano di Gabbiadini

Finale convulso in Empoli-Sampdoria: Colley segna ma Santoro annulla dopo il consulto col VAR per un fallo di mano precedente di Gabbiadini.

Doveva essere una partita 'tranquilla', senza troppi colpi di scena a mettere a dura prova le coronarie dei tifosi: invece Empoli-Sampdoria ha smentito ogni previsione a riguardo, regalandoci una coda 'thrilling' in piena regola.

Il risultato ha sorriso ai toscani, vittoriosi grazie all'incornata di Ebuehi al 55': il finale ha visto l'arrembaggio degli ospiti che, il goal del pareggio, l'avevano anche trovato. A mettersi di mezzo, però, l'intervento del VAR che ha cancellato la gioia blucerchiata.

Un'azione convulsa, a cui ha partecipato anche il portiere Audero, proiettatosi in attacco alla ricerca disperata del pari: proprio un suo tocco per Zanoli ha propiziato l'1-1 di Colley al 97', prima che il VAR vanificasse tutto.

L'arbitro Santoro ha rivisto le immagini dell'azione incriminata: sotto la lente d'ingrandimento un precedente tocco con la mano di Gabbiadini, che ha indotto il direttore di gara ad optare per l'annullamento, tra la gioia del pubblico di casa e le vibranti proteste di casa Sampdoria.

Gabbiadini, infatti, cade proprio al limite dopo un contrasto con Luperto e, nello slancio, finisce inevitabilmente per toccare il pallone con una zona del corpo vietata. Ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente ligure Marco Lanna ha esternato tutta la sua delusione per l'episodio che ha impedito alla sua squadra di conquistare un punto importantissimo per la classifica.

"Ennesimo torto arbitrale subìto, ha completamente rovesciato la decisione. Se ci vogliono mettere in difficoltà lo dicano. Sono tanti gli episodi subiti quest'anno: non penso ad un disegno ma ogni tanto è bene denunciare un po', siamo tutti un po' stanchi. I ragazzi si stanno impegnando e stanno facendo delle buone gare".

Si complica ulteriormente la situazione della Sampdoria, ancora bloccata a quota nove punti in classifica e a -7 dal quart'ultimo posto occupato dal Sassuolo. Appuntamento rimandato col primo punto del 2023 per Stankovic che, durante le fasi concitate dell'annullamento, avrebbe rivolto la seguente frase a Santoro.

"Ci giochiamo la vita".