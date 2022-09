Empoli-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Azzurri e giallorossi chiudono la sesta giornata di Serie A. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

EMPOLI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Empoli-Roma

• Data: domenica 13 marzo 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numeri 202 e 251)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La Roma cerca in riscatto in casa dell'Empoli. I giallorossi sono reduci da due ko consecutivi tra campionato ed Europa League, rispettivamente contro Udinese e Ludogorets, e vogliono uscire dal Monday Night con 3 punti per rimettersi in marcia.

Dall'altra parte l'Empoli è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Dopo una sconfitta e quattro pareggi consecutivi, i toscani cercheranno la prima vittoria del proprio campionato tra le mura amiche del proprio stadio.

Ultimi due precedenti, relativi alla stagione 2021/2022, favorevoli alla Roma: 2-0 all'andata, 4-2 al ritorno.

In questo pezzo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-ROMA

Empoli-Roma si giocherà lunedì 12 settembre 2022, appuntamento alle 20.45 al Carlo Castellani di Empoli.

DOVE VEDERE EMPOLI-ROMA IN TV

L'incontro tra Empoli e Roma sarà trasmesso da DAZN e sarà visibile tramite l'uso di dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box, Amazon Fire Stick Tv, Play Station e Xbox, potrete godervi il match collegando uno di questi ad un televisore non necessariamente di ultima generazione. Avendo invece una smart tv, basterà andare sull’app della piattaforma.

Empoli-Roma sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

EMPOLI-ROMA IN DIRETTA STREAMING

La visione di Empoli-Roma è possibile anche in streaming con DAZN, collegandosi all'app da smartphone e tablet o al sito da pc e notebook.

Sky invece mette a disposizione la propria app SkyGo, tramite la quale vedere la partita sia da dispositivo fisso sia da dispositivo mobile. Infine c'è anche l'opzione NOW.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Empoli-Roma affidata a Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi al commento tecnico, mentre su Sky il match sarà raccontato dalla coppia Andrea Marinozzi-Giancarlo Marocchi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-ROMA

Dopo l'impegno di Europa League contro il Ludogorets, Mourinho prova qualche nuova soluzione. A centrocampo ci sarà Camara al posto di Cristante, mentre davanti tornerà Abraham al posto di Belotti. Confermata la linea difensiva a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, mentre gli esterni di centrocampo saranno Spinazzola e Karsdorp: Zalewski è invece out per un problema al flessore.

Zanetti risponde con il 4-3-1-2. Vicario tra i pali con la linea composta da Stojanovic, Luperto, Ismajli e Parisi a protezione. Haas-Grassi-Bandinelli il trio in mezzo al campo, con i primi due favoriti su Henderson e Marin. Davanti Satriano e Lammers supportati da Pjaca.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Lammers. All. Dionisi

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho