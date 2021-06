Empoli, ecco il nuovo tecnico: è ufficiale il ritorno di Andreazzoli

Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore dell'Empoli: contratto di un anno con opzione per un'altra stagione. Si tratta di un ritorno.

Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore dell'Empoli. Attraverso i canali ufficiali, il club toscano ha annunciato il ritorno dell'allenatore di Massa. Andreazzoli prende il posto di Alessio Dionisi, che - dopo aver conquistato la promozione - ha accettato la proposta del Sassuolo e raccoglierà l'eredità di De Zerbi.

𝘽𝙚𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙖𝙩𝙤 𝘼𝙪𝙧𝙚𝙡𝙞𝙤 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖𝙯𝙯𝙤𝙡𝙞



Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Aurelio Andreazzoli.

Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione pic.twitter.com/Q0lDaMQjeN — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 21, 2021

Per Andreazzoli contratto di un anno con opzione per la seconda stagione. Il classe 1953 torna sulla panchina dell'Empoli per la terza volta dopo l'esperienza tra dicembre 2017 a novembre 2018 e quella nell'ultima parte della stagione 2018/2019.

Dopo la rottura con Dionisi, il presidente Fabrizio Corsi ha deciso di puntare sull'esperienza di Andreazzoli. Il 67enne riparte dal 'Castellani' a due anni di distanza dall'ultima sulla panchina del Genoa con l'obiettivo di conquistare la permanenza in Serie A dopo due anni nella serie cadetta.