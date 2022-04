Empoli-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Empoli-Napoli

• Data: domenica 24 aprile 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La 34ª giornata di Serie A vede il Napoli, con le chances Scudetto ridotte al minimo dopo il punto conquistato in casa tra Fiorentina e Roma, affrontare un Empoli a secco di vittorie da ben 16 partite.

Partenopei che, non facendo proprie le ultime due gare di campionato, sono scivolati indietro rispetto a Milan ed Inter vedendo precipitare notevolmente le ambizioni di conquista del titolo. I toscani, di contro, grazie ad un girone d'andata super occupano una posizione di classifica tranquilla ma non vincono una gara proprio dal match del 'Maradona' (poi, 8 pareggi ed 8 sconfitte): lo scorso 12 dicembre, Napoli-Empoli è terminata 0-1 con goal di Cutrone.

Empoli a 34 punti e ben distanziato dalla zona retrocessione, il Napoli invece è a quota 67 alle spalle delle due milanesi e davanti alla Juventus.

Tutto su Empoli-Napoli: le formazioni della partita e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-NAPOLI

Empoli-Napoli si gioca domenica 24 aprile 2022 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli: calcio d'inizio alle ore 15:00.

DOVE VEDERE EMPOLI-NAPOLI IN TV

La partita tra Empoli e Napoli sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure i dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

EMPOLI-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Empoli-Napoli in streaming sarà visibile collegandosi al sito di DAZN mediante PC o notebook, o scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Ricky Buscaglia telecronista DAZN di Empoli-Napoli, con Alessandro Budel seconda voce.

IN DIRETTA SU GOAL

Empoli-Napoli potrete seguirla anche su GOAL attraverso la nostra diretta testuale: il prepartita, le formazioni ufficiali e le azioni più importanti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-NAPOLI

Empoli con Bajrami e Di Francesco a supporto di Pinamonti, in cabina di regia ormai insostituibile il giovane Asllani, coadiuvato dalle mezzali Zurkowski e Bandinelli. Romagnoli-Viti coppia centrale difensiva, i terzini saranno Stojanovic e Parisi. Tra i pali, Vicario.

Napoli privo dell'infortunato Lobotka, mentre è recuperato dai problemi al ginocchio Juan Jesus, che rileverà lo squalificato Koulibaly. Ancora out Di Lorenzo nonostante sia tornato in gruppo (fiducia a Zanoli). Meret più di Ospina tra i pali, Demme in mediana, Mertens e Zielinski verso la panchina.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.