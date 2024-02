Empoli-Fiorentina in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Derby toscano tra Empoli e Fiorentina per la 25ª giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove poterla vedere in tv e streaming. EMPOLI-FIORENTINA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO La 25ª giornata di Serie A offre il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. La squadra di Davide Nicola, grazie al recente filotto positivo, è riuscita ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione ed ora guarda con maggior fiducia alla volata salvezza delle ultime giornate. I viola, di contro, col ko di Bologna hanno visto allontanare il quarto posto e ha smorzato le ambizioni Champions degli uomini di Vincenzo Italiano, ancora in piena corsa comunque per un posto in Europa. Tutto su Empoli-Fiorentina: le formazioni, il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming. EMPOLI-FIORENTINA IN DIRETTA DOMENICA 18 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Empoli-Fiorentina Competizione Serie A Data 18 febbraio 2024 Orario 15:00 Stadio Castellani (Empoli) EMPOLI-FIORENTINA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 18 FEBBRAIO EMPOLI-FIORENTINA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-FIORENTINA Nicola dovrebbe confermare modulo e maggior parte degli uomini che hanno rialzato gli azzurri, eccezion fatta per Niang pronto a debuttare dall'inizio dopo il goal da subentrato segnato su rigore a Salerno. A supporto dell'ex Milan pronti Cambiaghi e Zurkowski, con Gyasi e Cacace a tutta fascia nel 3-4-2-1 varato dall'erede di Andreazzoli. Belotti guiderà l'attacco della Fiorentina sostenuto da Beltran, il che comporta l'allargamento a sinistra di Bonaventura. Nico Gonzalez a destra, Arthur a rischio forfait in mediana (scalpita Mandragora), mentre Faraoni, Milenkovic e Martinez Quarta comporranno la difesa insieme a capitan Biraghi. EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti. EMPOLI-FIORENTINA: IL CONFRONTO Nei 33 precedenti tra Empoli e Fiorentina, l'ago della bilancia pende nettamente in favore dei viola con 16 vittorie rispetto alle 8 degli azzurri. I pareggi, invece, sono 9. L'ultima sfida risale al match d'andata, che ha visto Caputo e compagni imporsi per 2-0 al 'Franchi' proprio grazie ai goal del bomber barese e di Gyasi. Precedenti 33 Vittorie Empoli 8 Pareggi 9 Vittorie Fiorentina 16