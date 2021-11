Empoli-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Fiorentina

Empoli-Fiorentina Data: 27 novembre 2021

27 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming : DAZN

Il campionato di Serie A proporrà nel quattordicesimo turno un derby che vedrà opposte due tra le più belle rivelazioni di questo inizio di stagione: quello di Toscana. Si affronteranno infatti Empoli e Fiorentina, ovvero due squadre che si sono tolte soddisfazioni importanti nel primo scorcio di stagione e che veleggiano in zone medio-alte della classifica.

Sono sedici i punti messi sin qui in cascina dagli ‘Azzurri’ di Aurelio Andreazzoli, un bottino frutto di cinque vittorie, un pareggio e sette sconfitte, che sin qui vale una dodicesima posizione. L’Empoli è quindi in salute, ma è reduce da una sconfitta patita contro il Verona (2-1) e la sua ultima vittoria risale allo scorso 30 ottobre quando è riuscito ad imporsi 2-1 sul campo del Sassuolo.

Ventuno i punti invece di una Fiorentina che in campionato non ha ancora pareggiato una partita (il ruolino di marcia parla di sette vittorie e sei sconfitte) e che è reduce dal pirotecnico successo contro la capolista Milan (4-3 al Franchi). I ‘Gigliati’ stanno marciando a medie ‘europee’ e sono stati sin qui trascinati da Dusan Vlahovic che, con dieci centri all’attivo, è primo nella classifica dei cannonieri del torneo a pari merito con Ciro Immobile.

Quello che andrà in scena sarà il ventitreesimo derby che vedrà protagoniste le due squadre in Serie A. Bilancio complessivo favorevole alla Fiorentina in virtù delle dieci vittorie ottenute, a fronte di sette pareggi e delle cinque affermazioni dell’Empoli.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Empoli-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO EMPOLI-FIORENTINA

Empoli-Fiorentina, sfida valida per il quattordicesimo turno di Serie A, si giocherà sabato 27 novembre 2021 allo stadio ‘Carlo Castellani’. A dirigere la gara sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata ed il calcio d’inizio verrà dato alle ore 15,00.

DOVE VEDERE EMPOLI-FIORENTINA IN TV

Il derby di Toscana verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN. Sarà quindi possibile seguire Empoli-Fiorentina su tutte le smart tv compatibili con l’app della piattaforma, o su tutti gli altri televisori collegabili ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

EMPOLI-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Come si consueto, tutti gli abbonati DAZN avranno ovviamente modo di seguire la sfida in streamig attraverso tutti i dispositivi mobili utilizzando l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e scegliendo appunto Empoli-Fiorentina tra gli eventi proposti.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato a Federico Zanon la telecronaca di Empoli-Fiorentina. Il commento tecnico sarà invece di Fabio Bazzani.

Come di consueto, coloro che fossero impossibilitati a seguire la sfida in TV o in streaming hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante della partita: la diretta testuale proposta da Goal. Vi racconteremo tutte le fasi cruciali e gli eventi di Empoli-Fiorentina dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-FIORENTINA

Rosa al completo per Aurelio Andreazzoli che, come di consueto, si affiderà ad un 4-3-1-2. Stojanovic, Tonelli, Romagnoli e Marchizza dovrebbero comporre la linea difensiva, mentre le chiavi del centrocampo saranno affidate a Ricci. Henderson tornerà ad agire da trequartista, mentre in attacco potrebbe essere Di Francesco la spalla di Pinamonti.

Vincenzo Italiano ritrova nel Milenkovic e Martinez Quarta nel cuore della difesa. A centrocampo, Bonaventura, Torreira e Castrovilli dovrebbero completare il terzetto di mediana, mentre in avanti si potrebbe rivedere Gonzalez dal 1’ nel tridente completato da Vlahovic e Saponara.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.