L'Empoli saluta Dionisi: è ufficiale la risoluzione del contratto

Alessio Dionisi non è più il tecnico dell'Empoli: risolto il contratto con la società toscana. Si attende l'ufficialità dell'approdo al Sassuolo.

L'Empoli cambia allenatore: è ufficiale il divorzio con Alessio Dionisi, uno degli artefici della vittoria del campionato di Serie B e del ritorno tra i grandi del club toscano dopo due anni di purgatorio.

La società biancazzurra ha comunicato la notizia con questo comunicato apparso sul sito ufficiale.

"Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con l’allenatore Alessio Dionisi e con i membri del suo staff. Al tecnico e al suo staff il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

Dionisi non rimarrà disoccupato a lungo: si attende solo l'annuncio della sua firma col Sassuolo, che già da qualche giorno lo ha scelto come sostituto di Roberto De Zerbi, trasferitosi in Ucraina per allenare lo Shakhtar Donetsk.

L'Empoli, dal canto suo, potrebbe ripiegare sul ritorno di Aurelio Andreazzoli, già in panchina tra il 2017 e il 2019.