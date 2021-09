Empoli-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nella settima giornata di Serie A di scena la sfida tra Empoli e Bologna. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

EMPOLI-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Reduce dalla convincente vittoria di Cagliari, l'Empoli di Andreazzoli ospita il Bologna di Mihajlovic in cerca di continuità. La squadra toscana non ha infatti ancora ottenuto punti in casa, con i sei ottenuti fin qui, arrivati tutti in trasferta (in Sardegna e contro la Juventus).

Altalenante anche l'avvio del Bologna, caduta fragorosamente contro l'Inter, ma comunque con otto punti in classifica frutto di due successi e due pareggi. Per l'Empoli obiettivo sorpasso, per gli emiliani quello della fuga in classifica.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Empoli-Bologna : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO EMPOLI-BOLOGNA

La gara tra Empoli e Bologna si giocherà domenica 26 settembre 2021 allo stadio Castellani di Empoli: l'impianto sarà pieno per metà causa restrizioni anti-coronavirus.

Empoli-Bologna verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per seguire la sfida basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La gara tra Empoli e Bologna si potrà seguire in diretta streaming esclusiva sempre grazie a DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista della sfida tra Empoli e Bologna sarà Dario Mastroianni, al suo fianco per il commento tecnico il capocannoniere all-time di Serie B, Stefan Schwoch.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojankovic, Viti, Romagnoli, Marchizza; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Vignato, Dominguez, Soriano; Skov Olsen, Arnautovic, Barrow.