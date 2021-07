L'Empoli guarda in casa Atalanta: vicini gli arrivi di Piccoli e Kovalenko

La squadra toscana, neopromossa in Serie A, prende forma: per Andreazzoli vicini due arrivi dall'Atalanta.

L'Empoli di Aurelio Andreazzoli prende sempre più forma: dopo aver ufficializzato l'arrivo di Guglielmo Vicario, portiere in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto, la società toscana punta altri due colpi in reparti diversi.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club avrebbe bussato in casa Atalanta dopo aver messo gli occhi su Roberto Piccoli e Viktor Kovalenko, giocatori che garantirebbero ad Andreazzoli una buona dose di tecnica ed esperienza.

Per Piccoli, lo scorso anno in prestito allo Spezia, con cui ha messo a segno 6 reti in 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia (tra cui un centro all'Inter), si era fatto avanti proprio il club bianconero, ma l'Empoli sembra essere in vantaggio.

Per Kovalenko, invece, la strada sembra essere spianata: il giocatore ucraino classe 1996 cresciuto nello Shakhtar Donetsk, arrivato all'Atalanta lo scorso gennaio, ha collezionato solo una presenza in nerazzurro (3 minuti contro il Verona).

L'Empoli insomma prende forma, e dopo aver conquistato la Serie A vuole rimanerci, con idee e solidità in campo.