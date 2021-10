Emerson rivela: "Avevo parlato con Spalletti e dato il mio ok al Napoli, non so perché non si è fatto"

Champions League, Euro 2020 e la nuova avventura al Lione. Emerson Palmieri ha vissuto mesi incredibili, conquistando lo scettro di campione d'Europa prima con il Chelsea e poi con l'Italia, prima di accettare la sfida in Ligue 1. Il terzino classe 1994 ha raccontato le emozioni vissute con le vittorie dei due trofei in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:

L'italo-brasiliano era a un passo dal Napoli, prima della fumata bianca con il Lione:

"Dopo l’Europeo volevo giocare con continuità, sentirmi importante. Al Chelsea avevo poco spazio e Mancini mi ha detto che ai miei livelli si deve stare sempre in campo. Ho parlato con Spalletti e dato il mio accordo al Napoli. Non so perché non si è fatto. Il Lione mi ha presentato un bel progetto e in due o tre giorni ho deciso. Credo di aver fatto un’altra scelta giusta. C’è un gruppo giovane e unito. E i brasiliani Paquetà, Guimaraes, Mendes, Henrique, mi hanno aiutato ad ambientarmi subito".