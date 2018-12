Emergenza Milan: si ferma anche Bertolacci, Calabria mezzala

Bertolacci non convocato per un'infiammazione ai flessori: emergenza a centrocampo in casa Milan, contro la Fiorentina adattati Calabria e Calhanoglu.

Infortuni, squalifiche e ancora infortuni. Impegnato nella gara casalinga di domani alle ore 15 contro la Fiorentina, il Milan di Gennaro Gattuso sembra destinato a non trovare pace a centrocampo.

Orfani degli squalificati Bakayoko e Kessie, e con Biglia e Bonaventura out da settimane, i rossoneri contro la Fiorentina si ritrovano costretti a rinunciare anche ad Andrea Bertolacci.

L’ex centrocampista del Genoa non è stato convocato a causa di un’infiammazione ai tendini del flessore. Per questo motivo il giocatore sta svolgendo un lavoro personalizzato e non prenderà parte al match con i viola di sabato.

Con solamente quattro presenze stagionali, tutte collezionate in Europa League, Bertolacci pare dunque destinato a non partire negli undici titolari. In mediana, Gattuso dovrà fare di necessità virtù adattando Calabria e Calhanoglu come mezzali e optando per Josè Mauri dal 1' da vertice basso nel 4-3-3.

