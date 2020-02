Emergenza Coronavirus, quando si gioca Juventus-Inter?

A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio, il Derby d'Italia tra Juventus e Inter inizialmente previsto a porte chiuse è stato rinviato.

- non si giocherà a febbraio. Tira e molla per giorni e ore, prima della decisione della Lega: il Derby d' , la gara più attesa di questi primi mesi del 2020, è stata rinviata a causa di questioni economiche e danno d'immagine per l'estero. Porte chiuse? No grazie.

Inizialmente prevista a porte chiuse allo Stadium, la gara tra Juventus e Inter è stata rinviata così da consentire ad entrambe le tifoserie di essere presenti e regalare maggiore spettacolo in ambito televisivo, sopratutto lontano dall'Italia. I fans di bianconeri e nerazzurri dovranno aspettare alcuni mesi.

Quando si recupera Juventus-Inter?

Causa calendario congestionato da , , sosta per le Nazionali, Champions ed , Juventus-Inter si giocherà solamente mercoledì 13 maggio 2020. Non è ancora chiaro l'orario in cui verrà disputato il Derby d'Italia: verrà svelato nei prossimi giorni.

Altre squadre

La gara tra Juventus e Inter a maggio potrebbe portare entrambe le squadre a giocare otto o nove gare in tale mese, a causa delle tante competizioni: in questo caso molto dipenderà dal cammino in Coppa Italia, Champions ed Europa League nelle prossime settimane.