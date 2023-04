Elmas o Ndombelé, il dubbio di Spalletti per sostituire Anguissa

Anguissa salterà il match del 'Maradona' causa squalifica: al suo posto è ballottaggio tra il macedone e l'ex centrocampista del Tottenham.

Giornata di vigilia in casa Napoli, a poco più di ventiquattro ore dalla notte decisiva del 'Maradona' dove i partenopei contenderanno al Milan l'accesso alle semifinali di Champions League.

La gara d'andata, conclusasi con il risultato di 1-0 in favore dei rossoneri, mette con le spalle al muro il Napoli, obbligato a vincere per dare continuità al proprio percorso europeo.

In vista del terzo confronto con i rossoneri nel giro di 16 giorni, Spalletti è chiamato a risolvere un paio di dubbi relativi alla formazione titolare: recuperato Osimhen, che giocherà al centro dell'attacco, il tecnico di Certaldo deve fare i conti con le pesanti squalifiche di Kim e Anguissa.

Il coreano, diffidato, è stato ammonito a San Siro e, di conseguenza, salterà la gara di Fuorigrotta, venendo rimpiazzato da Juan Jesus che farà coppia con Rrahmani al centro del reparto.

Il centrocampista camerunense, invece, è stato espulso nel primo atto giocato a Milano e sarà anch'esso costretto a scontare un turno di stop. Con chi lo sostituirà Luciano Spalletti?

CHI GIOCA AL POSTO DI ANGUISSA?

Spalletti dovrà rimpiazzare uno dei pilastri del suo centrocampo proprio in quella che, a tutti gli effetti, può essere definita come la notte più importante della stagione napoletana.

Il favorito numero uno per completare il pacchetto in mediana insieme a Lobotka e Zielinski è Tanguy Ndombele, inserito già nel finale di partita a San Siro.

Per caratteristiche e predisposizione nel giocare in un centrocampo a tre, il francese è destinato ad una maglia da titolare contro i rossoneri. Le 36 presenze stagionali fanno del classe 1996 una risorsa preziosissima, sia a gara in corso che da titolare.

Da monitorare, però, c'è anche il fronte relativo a Elif Elmas che potrebbe essere inquadrato in qualità di mezzala. Una collocazione tattica tutt'altro che inedita, visto che il macedone l'ha già sperimentata (con risultati apprezzabili) sia con il Napoli che con la sua Nazionale, mostrando anche un certo gradimento.

Il nodo da sciogliere, dunque, riguarda il pacchetto di centrocampo. Elmas o Ndombelé, con il secondo che parte sensibilmente favorito.