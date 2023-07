Eleganza e personalità: il Milan scopre Reijnders

Il centrocampista olandese ha mostrato sprazzi di qualità e una personalità molto spiccata nell'impegno in amichevole contro la Juventus.

Nuovi leader nascono. Sono bastate due amichevoli a Stefano Pioli per capire che il prossimo anno il suo Milan potrà contare su una guida in più.

Tijjani Reijnders ha impiegato veramente poco per convincere tutti. L'ex centrocampista dell'AZ Alkmaar si è messo in mostra nei circa 60 minuti in cui è stato in campo contro la Juventus.

Piede educato e qualità spiccano nella mediana rossonera. Sprazzi di grande calcio, al netto di una condizione fisica ancora da ritrovare al 100%.

Ma a incoraggiare non è solo il lato tecnico. Reijnders si è fatto valere anche sul piano del carattere, spiccando per carisma e personalità.

Caratteristiche delle quali il Milan era rimasto orfano dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il nuovo corso rossonero però sembra aver preso la giusta direzione, con acquisti mirati e funzionali alle necessità di Pioli.

Della nuova orchestra allestita dal tecnico parmense, il centrocampista olandese potrà tranquillamente esserne il direttore.

L'importante sarà confermare gli spunti positivi mostrati durante le amichevoli precampionato anche quando le partite inizieranno a contare per davvero.