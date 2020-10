El Shaarawy sul mancato ritorno alla Roma: "Io ho dato l'ok, i motivi sono altri"

Stephan El Shaarawy sul ritorno alla Roma sfumato sul 'gong': "Ho dato sempre la mia disponibilità, anche sull'ingaggio: ci sono stati altri motivi".

Sembrava fatta, poi la fumata nera. Stephan El Shaarawy è rimasto a bocca asciutta, niente ritorno alla in prestito dallo Shanghai Shenhua per via di un affare svanito sul 'gong'.

Il 'Faraone', alla 'Rai', dopo -Moldavia che lo ha visto protagonista con due goal racconta come sono andate le cose.

