El Shaarawy conferma: "A gennaio contatti con due italiane". Una è la Roma

Stephan El Shaarawy sarebbe potuto tornare in Serie A: "Poi non se n'è fatto più nulla". A lui si era interessata la Roma, sua ex squadra.

La possibilità era reale: Stephan El Shaarawy sarebbe potuto tornare in a gennaio, ad appena pochi mesi di distanza dal suo addio (o arrivederci?) in direzione . E a confermarlo, dopo averlo già rivelato qualche settimana fa, è stato lo stesso attaccante italo-egiziano.

El Shaarawy lo ha fatto durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, ormai un habitué dei social in questo periodo senza calcio. L'ex capitano azzurro ha scelto proprio il Faraone come suo ospite virtuale, traendone una chiacchierata sfociata pure in argomenti di calciomercato.

"C’era la possibilità, perché quando è scoppiato il virus io avevo parlato con la società dicendo che avevo bisogno di giocare per l'Europeo. Anche perché non si sapeva quando saremmo tornati in campo, se a marzo, ad aprile... Avendo già avuto una grande considerazione da parte di Mancini nonostante io fossi venuto qui, quello mi ha spinto ancora di più a voler giocare, essendoci una convocazione a fine maggio e poi il ritiro per l'Europeo. Ho cercato insieme al club di trovare una soluzione, solo che poi non se n'è più fatto niente".

A gennaio, radiomercato dava El Shaarawy nuovamente nelle mire della . Tutto vero e tutto confermato dall'ex giallorosso ed ex rossonero.

"Ci sono stati contatti con due squadre, ma non le diciamo... (ride, ndr). Una un po' si è saputa: quella dov'ero prima".

La Roma, appunto. Club dove El Shaarawy ha militato dal gennaio del 2016 all'estate del 2019, prima di accettare la ricchissima proposta dello Shanghai Shenhua. Per lui, inoltre, si era parlato anche di . Tutto stoppato dallo scoppio del Coronavirus.