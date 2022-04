Eduardo Salvio denunciato: è accusato di aver investito l'ex moglie

Momento complicato per Eduardo Salvio. L'attaccante in forza al Boca Juniors, con trascorsi anche in Europa tra Atletico Madrid e Benfica, è stato denunciato dall'ex moglie.

Salvio, classe '90, come riportano i media argentini è accusato di aver investito con la propria vettura Magalí Aravena a Puerto Madero - quartiere di Buenos Aires - al termine di un litigio avvenuto in strada.

"Toto" Salvio atropelló a su mujer en Puerto Madero. El jugador de Boca está prófugo y en la denuncia policial se habla de "lesiones en contexto de violencia de género" pic.twitter.com/5oTNuB9AHQ — Radioplay Con Vos - @NachoGonzalezEnElAire (@radioplayconvos) April 14, 2022

L'episodio sarebbe scaturito dal fatto che l'ex coniuge avrebbe visto il calciatore in compagnia di un'altra donna. In seguito alla denuncia presentata dalla Aravena, Salvio è stato convocato in Procura per ricevere la notifica dell'esposto.

Da parte della polizia, accertamenti sulle condizioni di salute della vittima e verifica delle immagini delle telecamere presenti nel luogo in cui è avvenuta la lite.

"Abbiamo ricostruito i fatti - le parole dell'avvocato di Salvio, Mariano Cuneo Libarona - Ci sono un testimone e diverse prove che dimostreranno la sua innocenza. Eduardo non è colpevole di nulla. Questa ragazza non era stata invitata sul posto: era lei che lo seguiva, lo cercava. Non posso fornire altri dettagli. Voglio che il club sappia di avere un gentiluomo come giocatore, non un violento. "